Olympia adé: Alisa Buchinger ist „komplett leer“

Von einer Philippinin in Runde eins gestoppt

Doch die Ex-Weltmeisterin sagte schon im Vorfeld des Quali-Turniers in Paris: „Es kann alles passieren.“ Dass die 28-Jährige am Sonntag dann in Runde eins an der Philippinin Christine Lim scheiterte, kam einem sportlichen Super-Gau gleich. „Normalerweise ist Alisa um Häuser besser als die Asiatin, aber sie hat sich so viel Druck gemacht, war wie gelähmt“, erklärte Trainer Manfred Eppenschwandtner.