Wie viel Mandate in Oberösterreich wert sind

Wenn FPÖ schrumpft

Bei den Parteifinanzen können Wahlergebnisse natürlich starke Ausschläge nach oben und nach unten verursachen, die dann auch für sechs Jahre „einzementiert“ sind. Nehmen wir als Beispiel die FPÖ. Diese verdoppelte sich bei der Landtagswahl im Herbst 2015 (wegen der riesigen Flüchtlingsströme damals) auf 30,4 Prozent Wähleranteil und 18 Mandate. Stürzt sie heuer auf 20 Prozent und 12 Mandate ab, so bedeuten diese sechs Sitze weniger ein jährliches Minus in den Parteifinanzen der Freiheitlichen in Höhe von 2,1 Millionen Euro. Mal sechs Jahre macht das gleich 12,6 Millionen Euro aus.