80-Jährige aus Ried ertrank vor der Insel Krk

Äußerst liebenswürdig

„Sie war eine äußerst liebenswürdige, unserem Haus eng verbundene Frau. Sie hat sich so gefreut, nach der Pandemie endlich wieder ein paar Tage am Meer verbringen zu können“, sagt Josef Schwabeneder, Leiter des Bildungszentrums Franziskushaus in Ried im Innkreis: Bei den Inseltagen handelt es sich um ein Reiseangebot, dass es schon seit ein paar Jahren gibt. Die Urlauber sind in einem Karmeliterkloster untergebracht. „Die Mischung aus Urlaub und spirituellen Impulsen hat sich sehr bewährt“, sagt Schwabeneder.