Alle krank: Gemeinderat führte Protokoll bei Wahl

22 von 29, also alle Gemeinderäte außer der FP, waren gekommen und wählten mit 20 Stimmen Polit-Neuling Josef Ramharter zum neuen Bürgermeister, der für das Amt sogar seinen Beruf aufgibt. Er betont, im Sinne von Vorgängerin Eunike Grahofer das Miteinander zu suchen. Nach turbulenten Monaten sollen Ruhe und Sachlichkeit im Vordergrund stehen. Er habe mit allen Parteien gute Gespräche geführt und sei zuversichtlich, dass es konstruktive Zusammenarbeit geben könne. Unkenrufe der Altbürgermeister Diether Schiefer und Kurt Strohmayer-Dangl in Lokalmedien will er nicht kommentieren, nur so viel: „Ich bin dankbar für jeden Rat, der ehrlich und gut gemeint ist.“