Marko Arnautovic in Startelf? „Ich bin bereit!“

Österreichs Stürmerstar Marko Arnautovic sieht sich in der Lage, am Sonntag im Auftaktspiel der EM gegen Nordmazedonien in der Startformation zu stehen. „Ich bin bereit“, betonte der 32-Jährige am Vortag des Abfluges nach Bukarest im EM-Camp in Seefeld. Arnautovic war nach einer vor einem Monat erlittenen Muskelverletzung im Oberschenkel vergangenen Freitag ins ÖFB-Mannschaftstraining eingestiegen.