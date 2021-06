Zwei Fälle auf erster „voll geimpfter“ Kreuzfahrt

Voll geimpft plus negativer Corona-Test

Die „Celebrity Millennium“ war eines der ersten Schiffe, das nach den Lockerungen der Corona-Maßnahmen für Kreuzfahrtschiffe wieder in See stach. Vor dem Beginn der Reise mussten alle Gäste des Schiffes einen Impfnachweis sowie einen negativen Corona-Test vorweisen, der nicht älter als 72 Stunden sein durfte. Das Kreuzfahrtschiff legte am vergangenen Samstag von der Karibikinsel Sint Maarten aus ab.