Britin von Polizeiauto im Einsatz angefahren - tot

Anstatt bei einem Notfall zu helfen hat ein Polizeiauto in London am Mittwochabend selbst für eine Tragödie gesorgt. Als der Streifenwagen einen Notruf erhalten hatte und zum Einsatzort rasen wollte, erfasste der Pkw eine 25-jährige Fußgängerin - die junge Frau starb noch an Ort und Stelle.