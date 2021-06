Insider: EU verzichtet auf 100 Millionen Dosen J&J

Pannenserie in USA und EU

Zwei in den USA hergestellte Chargen mit Millionen von Impfdosen wurden wochenlang zurückgehalten, während die Europäische Arzneimittelbehörde ihre Sicherheit nach Fällen von Kontaminationen in einer US-Fabrik überprüfte. J&J stoppte zudem selbst vorübergehend die Auslieferungen an die EU, nachdem diese gerade erst begonnen hatten, da Fälle seltener Thrombosen bei dem Impfstoff bekannt wurden.