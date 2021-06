Public Viewing-Areal steht: zurück ins alte Leben

In Rekordzeit wird der Neue Platz in ein Public Viewing-Areal verwandelt, heute wird die 30 Quadratmeter große Video-Wall geliefert. 35 Klagenfurter Wirtschaftsbetriebe werden ins Projekt eingebunden. „Es ist das mittlerweile achte Public Viewing in der Landeshauptstadt. Bisher waren immer alle Beschlüsse einstimmig, wir sollten uns auch diesmal alle zusammen freuen“, sagt Stadtchef Christian Scheider.