Erste Corona-Impfdosis für Justizministerin Zadic

Justizministerin Alma Zadic (Grüne) hat am Dienstag ihre erste Corona-Schutzimpfung mit dem Mittel von Biontech/Pfizer erhalten. Auch 1500 Mitarbeiter der Justiz werden in den kommenden Tagen geimpft. Auf Facebook bedankte sich Zadic beim Bundesheer für die Organisation und den „reibungslosen Ablauf“. Sie appellierte zugleich an alle Menschen, „die noch zögern“, sich impfen zu lassen.