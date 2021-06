Auch Blümel hat jetzt seinen ersten Stich bekommen

Die Reihe der Impfungen von Regierungsmitgliedern ist am Dienstag fortgesetzt worden. An der Reihe war Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP), der im Austria Center Vienna immunisiert wurde. Des Ressortchefs Dank galt den Mitarbeitern vor Ort, die Organisation funktioniere reibungslos, hieß es in einer Aussendung.