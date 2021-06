„Dankbar“: Auch Köstinger und Kocher nun geimpft

Impf-Appell

„Unser Appell richtet sich an alle Menschen, diese Möglichkeit ebenfalls in Anspruch zu nehmen und sich für eine Schutzimpfung anzumelden. Je mehr Menschen sich impfen lassen, desto eher werden wir diese Pandemie hinter uns lassen können“, so Köstinger. Als erstes Mitglied der Bundesregierung wurde am 16. April Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) geimpft. Der 65-Jährige erhielt damals bei einem Arzt in Niederösterreich eine Dosis des Wirkstoffs von AstraZeneca.