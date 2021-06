280.000 Tests in einer Woche

Durch offene Wirtshäuser, Kultureinrichtungen und Co. fallen im Rahmen der 3G-Regel viele Antigen-Tests an – letzte Woche waren es in Salzburg etwa 280.000. Die Mehrheit davon – nämlich 181.887 wurden zuhause durchgeführt, der Rest in den Teststationen. 25 der Heimtests waren positiv, betrügerische Absichten sind die Ausnahme. Eine Anleitung zum Selbsttest gibt es hier.