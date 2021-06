Ratten-Massenflucht aus Müllwagen der Wiener MA 48

Als Mitarbeiter der MA 48 kommt man viel in Wien herum, und man erlebt bei seinen Fahrten durch die Stadt wohl auch so einiges. Doch die Reaktion der Mitarbeiter auf die tierische Massenflucht zeigt recht deutlich - ganz so alltäglich war das sprichwörtliche tierische Treiben auch für diese nicht. „Bist du narrisch. So was hob i no net erlebt, so vü“, meint einer von ihnen.