Dieses Video zeigt den Mäusehorror in Australien!

Sie vergiften mit ihrem Kot das Wasser, verpesten mit ihrem Uringestank die Luft, fressen das Getreide auf und beißen die Bewohner von New South Wales im Schlaf in ihren Betten. Hat ein Farmer Tausende ertränkt, sind immer noch Millionen da. Seit Monaten kämpft der australische Bundesstaat New South Wales gegen eine apokalyptische Mäuseplage, der nicht Herr zu werden ist. Auch der beginnende Herbst und kommende Winter auf der Südhalbkugel könnte wenig Erleichterung bringen, was große Besorgnis auslöst. Die Videos (siehe oben) und Bilder der sich bewegenden „Teppiche“ aus Nagern könnten einem Horrorfilm entsprungen sein.