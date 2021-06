Wanderer am Traunstein von Gewitter überrascht

Mittels Tau geborgen

Ein Ehepaar war am Hernlersteig vom Gewitter überrascht worden. Durch die starken Regenfälle schoss im Lenzlgraben Wasser über den Steig und führte Felsbrocken mit. Ein Abstieg war nicht mehr möglich. „Wir haben ihnen gesagt, dass sie sitzen bleiben sollen und sind aufgestiegen“, so Ebner. Das Ehepaar wurde anschließend vom Polizeihubschrauber mittels Tau geborgen. In Aigen im Mühlkreis mussten Bergretter einem Wanderer nach einer Herz-Kreislaufattacke zu Hilfe kommen.