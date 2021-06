Demos gegen Bau von chinesischer Uni in Budapest

Budapests Bürgermeister Gergely Karacsony, der bei den Parlamentswahlen 2022 als gemeinsamer Kandidat der Opposition gegen den rechtsnationalen Premier Viktor Orban antreten will, betonte: Man demonstriere nicht gegen die Menschen in China, nicht gegen China, „obwohl uns Welten trennen hinsichtlich Menschenrechte und Demokratie“, nicht gegen die in Ungarn lebenden Chinesen. „Was wir wollen, ist die Studentenstadt, was wir nicht wollen, ist die mit Steuergeldern gebaute chinesische Universität.“