Bürgermeister ärgert Orban mit neuen Straßennamen

In der ungarischen Hauptstadt Budapest sind am Mittwoch neue Straßennamen vorgestellt worden. Dies wäre noch keine allzu große Meldung wert, doch die Straßenbezeichnungen sorgen für gehörigen Wirbel. Denn sie sind gegen die aus Sicht der Opposition allzu freundliche Politik von Ministerpräsident Viktor Orban gegenüber China gerichtet. So ist auf den Straßenschilden, die von Bürgermeister und Oppositionspolitiker Gergely Karacsony höchst persönlich eingeweiht wurden, zu lesen: Straße der Uigurischen Märtyrer, Freies-Hongkong-Straße oder Dalai-Lama-Straße.