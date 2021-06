Feuerwehr bekam Großbrand unter Kontrolle

Im Zentrum von St. Johann im Pongau ist am Freitagnachmittag ein Dachstuhl eines mehrstöckigen Wohn- und Geschäftshauses in Brand geraten. 13 Personen wurden von Feuerwehr und Polizei in Sicherheit gebracht. Vier Personen mussten vom Roten Kreuz ambulant betreut werden.