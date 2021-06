Viele Campingplätze über Fronleichnam ausgebucht

Schauplatzwechsel in den Lungau: Auch am Campingplatz Mauterndorf ist die Freude über die Grenzöffnung groß. „Im Sommer machen die deutschen Urlauber etwa 35 Prozent aus, im Winter sogar 50 Prozent“, schildert Peter Schitter, Chef am Mauterndorfer Campingplatz. Auch dass die Seilbahn in Mauterndorf am Sonntag wieder aufsperrt, freut den Lungauer. „Das ist sicherlich auch ein Highlight bei uns in der Gegend, das Urlauber anlockt“, so Schitter. Von einem Camping-Boom will der Betreiber aber nichts wissen. „Von Vollauslastung sind wir weit entfernt. Viele Gäste sind auch verunsichert, was die 3G-Regel betrifft. Momentan sind etwa 25 Prozent der Plätze belegt“, so Schitter. Überzeugt ist er davon, dass die Corona-Pandemie den Camping-Trend nachhaltig verstärkt hat.