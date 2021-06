Inhaftierter Blogger wohl unter Zwang interviewt

In dem Interview lobt Protassewitsch, der in seinen Blogs und in sozialen Netzwerken immer wieder Lukaschenko scharf kritisiert und Menschenrechtsverletzungen in Weißrussland aufgezeigt hatte, den Diktator und verurteilt die oppositionellen Proteste in Minsk und anderen Städten, welche Lukaschenko brutal niederschlagen ließ.