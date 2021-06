Sternstunden der Niedertracht und Schadenfreude

Der Blick in die Abgründe anderer legt immer auch die eigene Verführbarkeit offen. Wer sich durch fremde Tagebücher oder Handys wühlt, erfährt immer zwei Wahrheiten: eine über die Ausgespähten und eine über die Späher in uns. Die Folgen sind Scham und Ekel und am Ende blanker Hass.