In Rekordzeit präsentierte VP neuen Stadtchef

Bei einer Gemeinderatssitzung am 10. Juni soll Josef Ramharter gewählt werden. „Die VP kann sich gerne an diesem Tag im Stadtsaal zum Würstelwärmen treffen, Bürgermeister wird sie an diesem Tag aber keinen wählen“, ätzt FP-Stadtrat Gottfried Waldhäusl. Man müsse rechtliche Fristen einhalten, frühester Termin sei der 13. Juni.