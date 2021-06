VP wählt einstimmig neuen Bürgermeister-Kandidaten

Da wurde nicht lange gefackelt: Der VP-Vorstand wählte den 51-jährigen Josef Ramharter, der direkt aus Bezirksstadt kommt, zu ihrem neuen Kandidaten. Er soll künftig die Geschicke der Stadt leiten und der erst am Montag zurückgetretenen Bürgermeisterin Eunike Grahofer folgen. Der Juli-Geborene ist mit Ulrike Ramharter, Obfrau des Wirtschaftsvereins „Pro Waidhofen“ und selbst ehemalige VP-Gemeinderätin, verheiratet. Er trat in der Vergangenheit vor allem durch seine Moderationen bei regionalen Veranstaltungen in Erscheinung, als Politiker bisher aber so gut wie nicht.