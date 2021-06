Stadt Bregenz geht gegen Müllsünder vor

Die Beschwerden häuften sich in den vergangenen Wochen und Monaten - und das zu Recht. Wer über die Pipeline in der Landeshauptstadt schlendern wollte, musste in Kauf nehmen, sich zwischen fettigen Pizzakartons, achtlos weggeworfenen Bierflaschen und sonstigen Unrat erst einen Weg bahnen zu müssen. Dieser neuen Entwicklung soll nun ein Riegel vorgeschoben werden. Wie von Bürgermeister Michael Ritsch (SPÖ) bereits angekündigt, treten nun die von der eigens gegründeten Task Force erarbeiteten Maßnahmen in Kraft.