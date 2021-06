Baum krachte in Heiligenblut auf 57-Jährigen

Am Dienstag (1. Juni) gegen 9.30 Uhr waren ein 57-Jähriger und ein 60-Jähriger - beide aus dem Bezirk Spittal/Drau - mit Holzschlägerungsarbeiten in Heiligenblut - Ortsteil Winkl - beschäftigt. Auf einem Forstweg, in 1500 Meter Seehöhe fällte der 57-Jährige einen schadhaften, in etwa 15 Zentimeter starken Baum.