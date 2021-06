Miley Cyrus schleckt goldenes Luxus-Eis von Magnum

Über die Kooperation mit Magnum sagt Miley Cyrus: „Unsere stärkste Superkraft ist unsere Individualität. In meiner künstlerischen Laufbahn hatte ich die Gelegenheit, alle meine verschiedenen Facetten auszuleben und für mich selbst herauszufinden, was mir Freude bereitet. Ob ich nun neue Songs schreibe, im Studio bin, vor Tausenden von Fans auf der Bühne auftrete oder die Kleidung trage, in der ich mich stark fühle.“ Und weiter: „Der größte Genuss in meinem Leben ist die Musik und ich freue mich sehr, dass ich für alle meine Fans in 8D performen werde. Ich hoffe, dass diese Kampagne mit Magnum viele Menschen dazu inspiriert, die eigenen Facetten anzunehmen und voller Stolz das zu tun, was ihnen am meisten Freude und Genuss bereitet.“