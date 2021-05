Zwei weitere Medaillen für Österreich bei EM

Österreichs Schützen haben am Montag bei den Europameisterschaften in Osijek zwei weitere Medaillen gewonnen! Nach Bronze des Frauen-Teams im Dreistellungskampf über 50 Meter (KK-Sportgewehr) durch Franziska Peer, Sheileen Waibel und Olivia Hofmann, jubelte Waibel kurz darauf im Mixed-Bewerb des Dreistellungsmatches mit dem Kleinkalibergewehr gemeinsam mit Gernot Rumpler (Gold am Vortag) über Silber.