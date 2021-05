Putin will „Probleme in den USA“ ansprechen

US-Präsident Joe Biden will, wie er am Sonntag angekündigt hat, mit Russlands Präsident Wladimir Putin bei dem präsidialen Gipfel in Genf Klartext reden und den Kremlchef auf mögliche Menschenrechtsprobleme in dessen Reich ansprechen. Für Moskau ist das kein Problem, wie der russische Außenminister Sergej Lawrow am Monag in einer Reaktion mitteilte. Sein knapper Kommentar: „Natürlich sind wir bereit, über alles zu diskutieren.“