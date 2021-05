Biden will mit Putin Klartext reden

US-Präsident Joe Biden und sein russischer Amtskollege Wladimir Putin werden sich Mitte Juni in Genf zu einem Gipfel treffen. Themen, die dabei besprochen werden müssen, gibt es genug. Biden will stabile Beziehungen mit dem Kreml aufbauen, doch Differenzen auch klar ansprechen. So kündigte der US-Staatschef am Sonntag in einer Rede an, er werde Putin beim Treffen zur Einhaltung der Menschenrechte drängen.