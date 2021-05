Sasaki will Karriere „mit Jason im Herz“ erleben

Auch Dupasquiers Familie meldete sich mit einem letzten Eintrag auf Dupasquiers Instagram-Seite - und enthüllte dabei, dass ihr älterer Sohn erst am Abend endgültig tot war. Er sei am Sonntagmorgen für hirntot erklärt worden. „Wir haben gewartet, bis die ganze Familie um ihn versammelt war, ehe die lebenserhaltenden Geräte abgeschaltet wurden. So hat er uns am Sonntagabend verlassen, umgeben von den Menschen, die er geliebt hat. Amen.“ Der Internationale Motorrad-Verband hatte Dupasquiers Tod bereits Sonntagmittag bekannt gemacht.