Stöger: „Ja, ich würde alles wieder so machen“

„Alle drauf“, war der 55-Jährige zufrieden – wie mit der Entwicklung in den letzten Monaten: „Da ist etwas zusammengewachsen, auch wenn wir nicht alle Etappenziele erreicht haben. Das ist ein guter Saisonabschluss, ich bin auch ein bisserl stolz auf die Jungs“, so der scheidende Coach und Sportchef. Der trotz aller internen Turbulenzen in den letzten 24 Monaten, in denen auch die Existenz des Vereins auf dem Spiel stand, sagt: „Ja, ich würde alles wieder so machen!“ Und sich nach dem 39. Pflichtspiel der Saison (17 Siege, neun Remis, 13 Niederlagen bei 68:50 Tore) nicht leer fühlt: „Zwei Tage Pause gönne ich mir aber.“