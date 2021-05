Polizeihubschrauber flog Urlauberin ins Tal

Die Urlauberin war mit dem Linienschiff der Weißensee-Schifffahrt bis zur Anlegestelle Dolomitenblick gefahren. In weiterer Folge beabsichtigte sie dann über die Bodenalm zeitgerecht zur Schiffsanlegestelle „Paterzipf“ zu gelangen. Aufgrund des Zeitdrucks nahm sie aber eine Abkürzung und kam in unwegsames Gelände. Um 14.36 Uhr setzte die Frau einen Notruf ab. Durch die relativ genauen Angaben der Koordinaten konnte die Frau vom Polizeihubschrauber im Beisein eines Mitgliedes der Bergrettung Spittal/Stockenboi geortet, an Bord genommen und sicher ins Tal gebracht werden. Sie wurde bei dem Vorfall nicht verletzt. Im Einsatz standen neben der Polizei acht Mitglieder der Bergrettung.