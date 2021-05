Donautrail-„Bezwinger“ trotzten April-Wetter

Belohnt wurden die rund 400 Sportler – Läufer, Wanderer und Nordic Walker – auf vier Distanzen (22, 35, 65 und 100 Kilometer) mit Wanderwegen und herrlichen Ausblicken auf Donautal und Alpenvorland. Die Strecke war für alle herausfordernd, denn nach dem Start bei Sonnenschein ließ es das April-Wetter im Mai zwischendurch ordentlich schütten. Am Ende erreichten fast alle „ihr“ Ziel – so auch die letzten „Finisher“ der 100-km-Distanz um 3.02 Uhr in der Nacht.