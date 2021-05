Gräueltat von Wals: „Dann hab ich losgeschossen“

„Ich bin am Wolfgangsee, und ich erschieß mich dann gleich. Ist die Mutter tot? Ich will’s wissen. Und die Helga – die lebt hoffentlich. Oder? Das ist alles ein Wahnsinn. Ich will kein Mörder sein und lebenslang ins Gefängnis kommen ...“ Es war am 6. Mai gegen 1.30 Uhr, als Gottfried O. diese Sätze in sein Handy schrie, bei einem Gespräch mit einem Verhandlungsteam der Kripo. Immer wieder drohte er seinen Suizid an: „Ich steh im Wasser, ich geb mir einen Kopfschuss.“ Und immer wieder beteuerte er: „Ich hab niemanden umbringen wollen.“ Seine fürchterliche Tat, sie sei „einfach passiert, in einer Art Affekt“. Seine fürchterliche Tat ...