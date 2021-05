Polizistinnen setzen bei Tätersuche auf Charme

Auf Hochtouren gedreht wird derzeit am Faaker und am Ossiacher See, in Villach, Velden, Arriach und auf der Gerlitzen. Bei der Krimikomödie „Die Schönwetterbullen – Dienst ohne Vorschrift“ lösen zwei hübsche Polizistinnen die kniffligsten Fälle. Es gibt zwölf Drehtage, die „Kärntner Krone“ schaute am Filmset vorbei.