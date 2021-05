Neue Hoffnung für Boston und LA Clippers

Die Boston Celtics und die Los Angeles Clippers haben ihre Hoffnungen in der ersten Play-off-Runde der nordamerikanischen Basketball-Profiliga am Leben erhalten. Beiden Teams gelang im dritten Spiel ihrer „best of seven“-Serien der erste Sieg. Die Celtics bezwangen die Brooklyn Nets zu Hause mit 125:119. Jayson Tatum glänzte mit 50 Punkten, einem Bestwert in seiner Play-off-Laufbahn. Die Clippers setzten sich bei den Dallas Mavericks mit 118:108 durch.