WM: Gastgeber Lettland nach Niederlage unter Druck

Die maximal zulässige Zuschauerzahl in der Arena Riga wird bei 2.660 Personen liegen, im Olympischen Sportzentrum bei 1.058 Personen. In den Stadien gelten strenge Regeln und ein Hygienekonzept: So müssen Zuschauer etwa während des gesamten Spiels einen Mund- und Nasenschutz tragen und dürfen ihren Sitzplatz kaum verlassen. Auch Maßnahmen zur Regulierung der Zuschauerströme sind umzusetzen. Die WM in Lettland hat am vergangenen Freitag begonnen und dauert noch bis zum 6. Juni.