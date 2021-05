Bettiol feiert auf 18. Giro-Etappe Ausreißer-Sieg

Das Feld mit dem Leader Egan Bernal legte einen Ruhetag ein und traf nach der längsten Etappe des diesjährigen Giro mit über 23 Minuten Rückstand in Stradella ein. Darunter war auch das Österreicher-Duo Felix Großschartner und Matthias Brändle. Am Freitag werden die Anwärter auf den Gesamtsieg wieder im Blickpunkt stehen. Die 19. Etappe endet nach 166 km mit der Bergankunft in Alpe di Mera.