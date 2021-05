„Ohne mich gäb’s die Gmundner Keramik nicht mehr“

Wieder schwarze Zahlen

Bei einem Gipfel mit Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner und Friesacher will Bürgermeister Stefan Krapf demnächst nun aber einen Zeitplan fixieren. Die Umwidmung knüpft er jedoch an eine langfristige Standortsicherung. „Ich bin gerne dazu bereit, auf Augenhöhe zu verhandeln. Das Gesamtpaket muss am Ende passen - für beide Seiten“, sagt Friesacher. Und weiter: „Die Gmundner Keramik war ein Sanierungsfall, in den letzten zwei Jahren schreiben wir wieder schwarze Zahlen.“