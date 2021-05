Gmundner Keramik soll einen „Treueschwur“ abgeben

Gestern stimmten die Beteiligten versöhnlichere Töne an: Bei Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner soll es in den nächsten Wochen einen Gipfel in Linz geben. „Gemeinsam mit dem Bürgermeister setzen wir uns da an einen Tisch“, so Friesacher. Auch Krapf berichtet davon, dass mit dem Land Oberösterreich ein Zeitplan über die nächsten Schritte erstellt werden soll.