Der Vollmond zeigte sich von seiner orangen Seite

Die Umlaufbahn des Mondes um die Erde ist nicht kreisrund, sondern elliptisch. Daher ist der Mond einmal näher, einmal weiter weg. Am 26. Mai war er der Erde so nahe wie sonst nie in diesem Jahr, nämlich „nur“ etwa 357.460 Kilometer entfernt. Auch im Burgenland war er dank wolkenloser Sicht herrlich zu beobachten.