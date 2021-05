Die kleine Botin ist genervt!

Der einzige Unterschied ist, dass es heute möglich ist, offener, ehrlicher und freier darüber zu reden. Und das ist gut! Es ist ok, es zu sagen, wenn alles zu viel ist. Es ist ok, müde zu sein, Es ist ok, sich erschöpft, ausgebrannt und kraftlos zu fühlen. Und es liegt an uns allen, die Quellen ausfindig zu machen, an denen wir tanken können. Das muss nicht gleich ein langer Urlaub in der Ferne sein (auch wenn das schön ist).