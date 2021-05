Ausgleich zur Bildschirmarbeit: Yoga für die Augen

Um sowohl entfernte als auch nahe Gegenstände scharf auf der Netzhaut darstellen zu können, verändert das Auge die Brechkraft der Linse (Akkommodation). Diese dynamische Anpassung wird über den Ziliarmuskel erreicht, der die Linse umgibt. Er zieht sich zusammen, sobald wir einen Gegenstand in der Nähe scharf sehen wollen. Blicken wir in die Ferne, erschlafft der Muskel wieder. Bei lange andauernde Nahblickphasen, wie z. B. beim Arbeiten am Computer, ist der Ziliarmuskel ständig beansprucht, was zu einer Überanstrengung führen kann. Müde, trockene, brennende Augen, verschwommene Sicht oder Kopfschmerzen sind die Folge. Wie unser gesamter Körper, benötigt daher ebenso die Augenmuskulatur ein Gleichgewicht aus An- und Entspannung.