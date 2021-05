Gmundner Keramik könnte bald Umzugskisten packen

160 Wohnungen sollen entstehen

Mittlerweile ist das Unternehmen in einem Betriebsbaugebiet fündig geworden, nun fehlt hier aber der Baubescheid. Zugleich will Friesacher aber auch Klarheit darüber, ob das derzeitige Firmenareal so umgewidmet wird, dass hier Wohnungen gebaut werden können. 160 Einheiten sind in Planung. „Die Hälfte davon als Zweitwohnsitze, das Interesse ist sehr groß“, sagt Friesacher, der darauf drängt, bis August einen Baubescheid in Händen zu halten. „Wir wollen Klarheit und mit konkreten Planungen beginnen“, so der Unternehmer.