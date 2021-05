Keine Corona-Intensivpatienten mehr in Spitälern

„Derzeit sind das in den Kabeg-Häusern um die zwölf Personen“, berichtet Sprecherin Nathalie Trost. Patienten, die nicht mehr coronapositiv sind, fallen aus der Berechnung. „Ab Juni soll die Anzahl an Personen, die zwar an dem Virus erkrankt, aber nicht mehr infektiös sind, dennoch aber unter Langzeitfolgen wie Atemnot leiden, statistisch erfassen werden“, so Landespressesprecher Gerd Kurath.