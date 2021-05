„Nervenkostüm ist auf beiden Seiten angekratzt“

Rückblick: Das Pfingstwochenende war politisch ein turbulentes. Am Freitag – nur 48 Stunden nach den Öffnungen – kündigte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) weitere Erleichterungen an; ohne aber die Rechnung mit Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) zu machen, der sich darüber „verwundert“ zeigte und schnell verkündete: „Mit mir gibt es keine Luftschlösser.“ Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) sprang in die Bresche. Man richtete sich gegenseitig so einiges aus, bevor das Hickhack in einem „ZiB 2“-Interview mit Mückstein gipfelte, in dem er gar nicht mehr so viel gegen Erleichterungen hatte; sie vielmehr noch einen Tick früher ankündigte.