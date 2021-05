Paket-Betrug via SMS: Mit einem Klick in die Falle

Was sollten Handynutzer aber tun, wenn sie bereits in die Falle getappt sind bzw. unabsichtlich die Schadsoftware installiert haben? „Smartphone in den Flugmodus schalten, Provider informieren und im abgesicherten Modus versuchen, die nicht gewünschte App zu deinstallieren“, raten Experten. Um in den abgesicherten Modus zu gelangen, ist das Handy neu zu starten. Während es hochfährt, muss je nach Modell eine andere Tastenkombination gedrückt werden – häufig handelt es sich dabei um die Tasten für Leiser oder Lauter und Bildschirmsperre.