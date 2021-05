Weltverband kritisiert Flaggentausch bei WM-Land

Ein Flaggentausch am Rande der Eishockey-WM in Lettland ist beim Weltverband IIHF auf Kritik gestoßen. Die Protestaktion der Stadtverwaltung Riga (nach der erzwungenen Landung eines Ryanair-Flugzeuges in Minsk, derzeit das politische Thema Nummer eins in Europa) sei nicht akzeptabel, sagte IIHF-Präsident Rene Fasel. Lettlands Staatspräsident Egils Levits dagegen verteidigte am Dienstag den Austausch der offiziellen Flagge von Weißrussland, die am Montag durch die weiß-rot-weiße Variante der belarussischen Opposition ersetzt worden war.