Milwaukee baut Führung im NBA-Play-off aus

Die Milwaukee Bucks haben im Play-off der National Basketball Association nach einem überzeugenden 132:98 im Erstrunden-Duell mit Miami Heat den zweiten Sieg im zweiten Spiel der „best of seven“-Serie gelandet. Angeführt wurden die Bucks am Montag (Ortszeit) einmal mehr von Giannis Antetokounmpo, der 31 Punkte und 13 Rebounds anschrieb. Nach zwölf Minuten führten die Hausherren schon mit 26 Punkten. In der gesamten Partie warfen Milwaukees Spieler 22 Drei-Punkter.